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Происшествия

Суд арестовал замдекана юрфака МГУ по делу о мошенничестве

(обновлено: 17:22 10.07.2018)
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© Фото : ПГУ имени Т.Г. ШевченкоВладимир Степанов-Егиянц. Архивное фотоВладимир Степанов-Егиянц. Архивное фото
© Фото : ПГУ имени Т.Г. Шевченко

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест замдекана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Суд установил срок ареста до 7 сентября. Защита Степанова-Егиянца заявила, что обжалует решение об аресте.

Согласно данным суда, Степанову-Егиянцу вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Замдекана юрфака МГУ грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве
Суд также избрал меру пресечения предполагаемым соучастникам, один из них арестован, а Ольга Васильева, которая признала вину на очной ставке, находится под домашним арестом.

По версии следствия, подозреваемый вместе с установленными и неустановленными лицами "путем обмана с использованием поддельного паспорта" вывел из числа руководителей компании "Автофинанс" потерпевшего и "завладел имуществом этого общества". Согласно показаниями бывшего гендиректора, без его ведома его вывели из состава руководства, а затем похитили со стоянки его автомобиль, а из офиса — сейф с деньгами. Ущерб превысил 39 миллионов рублей.

Афера была проведена с помощью поддельного паспорта этого топ-менеджера, полагает следствие. Идею использовать фальшивый документ, по собственному признанию, выдвинула другая фигурантка этого дела – некая Ольга Васильева, следует из материалов уголовного дела.

Заместитель декана юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Степанов-Егиянц. Архивное фото
© Фото : ПГУ имени Т.Г. Шевченко
Замдекана юрфака МГУ подозревают в мошенничестве на 39 миллионов рублей
Сам Степанов-Егиянц мошенником себя не считает. По его словам, единственная его вина в том, что он познакомился с той самой Ольгой Васильевой, но якобы не знал, что девушка аферистка. Какую именно роль в мошенничестве сыграл Степанов-Егиянц, точно неизвестно, но судя по заявлению следователя, он, видимо, изготовил поддельный паспорт.

У Степанова-Егиянца "есть возможность подделывать паспорта", и "если его не арестовать, он изготовит документы на любые данные и покинет пределы России", сказал следователь в суде, выразив опасение, что замдекана юрфака "воспользуется обширными юридическими познаниями для препятствия расследованию", если его не заключить в СИЗО.

Как говорится на сайте юридического факультета МГУ, Владимир Степанов-Егиянц – доктор юридических наук, и.о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии, помощник проректора университета. Автор многочисленных научных работ на тему компьютерной преступности и отмывания денег. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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0
Швеция
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Матч окончен
2(3)
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