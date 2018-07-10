Жителю Вологды, застрелившего пса на глазах у ребенка, вынесли приговор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Суд назначил 250 часов обязательных работ жителю Вологды, застрелившему дворовую собаку на глазах 10-летнего мальчика, который из-за этого получил стресс, сообщает во вторник прокуратура Вологодской области.
Как уточняет областное надзорное ведомство, в результате у ребенка было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
Мужчина, который не раскаялся в содеянном, признан виновным по статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего".
"С учетом мнения государственного обвинителя мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 4… осужденному назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", — информирует прокуратура региона.