В Уфе четыре человека пострадали в ДТП, сообщил источник

УФА, 10 июл — РИА Новости. Маршрутка въехала в электроопору в Уфе, четыре человека получили травмы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

По его данным, авария произошла в 14.00 (12.00 мск) на улице Пугачева.

"Автобус, который вез пассажиров из Уфы в поселок Шамонино, врезался в электроопору, приехавшие на место аварии медики оказали помощь четверым пассажирам автобуса, водитель не пострадал", — рассказал собеседник.

Он уточнил, что всего в момент происшествия в салоне находились восемь пассажиров.

"Ведется разбирательство инцидента. По словам водителя автобуса, он по ходу движения резко повернул руль направо из-за того, что его подрезала легковая автомашина", — пояснил собеседник.