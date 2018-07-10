В Белгородской области мужчина похитил знакомого, подозревая его в краже

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии жителя Белгородской области, который похитил и держал в подвале дома своего знакомого, обвиняя его в краже телефона, сообщает во вторник прокуратура региона.

В отношении 29-летнего жителя Чернянского района было возбуждено дело по статье "Похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"В феврале 2018 года мужчина, предполагая, что его знакомый похитил у него телефон, причинил последнему телесные повреждения, после чего заставил лечь в багажник автомобиля и отвез к себе домой. По месту жительства он поместил похищенного в подвал домовладения", — говорится в сообщении.

Когда похититель вышел из подвала, потерпевший со своего мобильного телефона позвонил в службу "112", прибывшие сотрудники полиции освободили его.

"Суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — сообщает прокуратура.