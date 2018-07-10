В восьми населенных пунктах Самарской области обнаружили птичий грипп

САМАРА, 10 июл — РИА Новости. Очаги птичьего гриппа типа А обнаружены в 14 личных подсобных хозяйствах в восьми населенных пунктах Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба Россельхознадзора по региону.

"В ходе проведения эпизоотологического расследования по факту регистрации высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Самарской области установлено… присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы в 14 личных подсобных хозяйствах граждан в восьми населенных пунктах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, птичий грипп обнаружили в селах Пензино и Большая Черниговка, а также в поселке Иргизский Больше-Черниговского района, в поселке Курумоч Волжского района, в поселке Кочетковский Красноармейского района, в поселке Васильевка в границах города Отрадного, в селе Подгорное Борского района и в селе Полудни Кинель-Черкасского района.

Россельхознадзор в ходе опроса владельцев личных подсобных хозяйств, где был выявлен вирус гриппа, установил, что птица была приобретена на рынках выходного дня. В настоящее время, по информации пресс-службы, эпизоотические очаги купированы, проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия.