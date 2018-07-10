В СК рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с самолетом под Кировом

Сотрудники правоохранительных органов на месте жесткой посадке легкомоторного самолета Zlin 42 авиакомпании Вятка-авиа в Кировской области. 10 июля 2018

Сотрудники правоохранительных органов на месте жесткой посадке легкомоторного самолета Zlin 42 авиакомпании Вятка-авиа в Кировской области. 10 июля 2018

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке легкомоторного самолета Zlin 42 авиакомпании "Вятка-авиа" в Кировской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что легкомоторный самолет Zlin 42 авиакомпании "Вятка-авиа" совершил жесткую посадку на аэродроме малой авиации "Кучаны" в Кирово-Чепецком районе Кировской области, в результате чего пострадали пилот и пассажир воздушного судна. Пострадавшие были госпитализированы.

"Состояния пилота и пассажира удовлетворительное", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

Самолет поврежден. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, добавили в СК.