МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке легкомоторного самолета Zlin 42 авиакомпании "Вятка-авиа" в Кировской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что легкомоторный самолет Zlin 42 авиакомпании "Вятка-авиа" совершил жесткую посадку на аэродроме малой авиации "Кучаны" в Кирово-Чепецком районе Кировской области, в результате чего пострадали пилот и пассажир воздушного судна. Пострадавшие были госпитализированы.
"Состояния пилота и пассажира удовлетворительное", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.
Самолет поврежден. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, добавили в СК.
Сегодня на посадочной площадке Кучаны (Киров) в ходе учебного полёта совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ZLIN, принадлежащий ООО "Вяткаавиа".— Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 июля 2018 г.
Состояния пилота и пассажира удовлетворительное. Самолет поврежден. На месте происшествия работают следователи и криминалисты pic.twitter.com/2xzF1zzJWT