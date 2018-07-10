В Саратовской области умерла девочка, пострадавшая в ДТП с тремя машинами

САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девочка, пострадавшая в ДТП в Вольском районе Саратовской области, где погиб один взрослый, скончалась в больнице, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее в областной службе спасения сообщили РИА Новости, что автомобили "Камаз", "Газель" и Renault столкнулись 20 июня на трассе неподалеку от села Терса Вольского района Саратовской области, в результате один взрослый погиб, еще четыре человека, в том числе девочка четырех лет, получили травмы.

"Ребенка (девочку) в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу в Саратов, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась, потому что травмы были, не совместимые с жизнью", — сказала собеседница агентства.