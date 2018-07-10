Замдекана МГУ обвинили в мошенничестве на 39 миллионов рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следствие подозревает заместителя декана юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца в мошенничестве более чем на 39 миллионов рублей, заявил во вторник следователь на заседании суда.

"Ему вменяется хищение более 39 миллионов рублей, местонахождение 25 из них мы установили, местонахождение остальных еще устанавливается", — сказал следователь.

Сам Степанов-Егиянц мошенником себя не считает. По его словам, единственная его вина в том, что он познакомился с девушкой, которая, как оказалось, занималась мошенничеством.

Фабула дела по-прежнему не оглашается, но, судя по вменяемой университетскому работнику статье, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как говорится на сайте юридического факультета МГУ, Владимир Степанов-Егиянц — доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии, помощник проректора университета. Автор многочисленных научных работ на тему компьютерной преступности и отмывания денег.