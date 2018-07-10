Замдекана МГУ обвинили в мошенничестве на 39 миллионов рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следствие подозревает заместителя декана юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца в мошенничестве более чем на 39 миллионов рублей, заявил во вторник следователь на заседании суда.
Сам Степанов-Егиянц мошенником себя не считает. По его словам, единственная его вина в том, что он познакомился с девушкой, которая, как оказалось, занималась мошенничеством.
Фабула дела по-прежнему не оглашается, но, судя по вменяемой университетскому работнику статье, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как говорится на сайте юридического факультета МГУ, Владимир Степанов-Егиянц — доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии, помощник проректора университета. Автор многочисленных научных работ на тему компьютерной преступности и отмывания денег.