В Кировской области два человека пострадали при жесткой посадке самолета

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Легкомоторный самолет Zlin 42 авиакомпании "Вятка-авиа" совершил жесткую посадку в Кировской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Самолет Zlin 42 компании "Вятка-авиа" совершал учебно-тренировочный полет. В результате жесткой посадки пострадали пилот и пассажир воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел на аэродроме малой авиации "Кучаны" в Кирово-Чепецком районе. После падения самолета возгорания не последовало. Оба пострадавших госпитализированы.

Обстоятельства ЧП выясняются.