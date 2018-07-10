Суд в Магнитогорске вынес приговор организатору финансовой пирамиды

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска, который организовал финансовую пирамиду и похитил более 133 миллионов рублей пайщиков, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По данным прокуратуры, учредитель и региональный менеджер потребительского кооператива "Грандъ Капиталъ Кредит" похитил средства пайщиков в 2011-2016 годах. Принимая личные сбережения граждан он обещал им своевременно вернуть деньги и выплатить высокие проценты. Сообщается, что таким образом ему удалось похитить более 133 миллионов рублей у 487 пайщиков кооператива — жителей Челябинской и Свердловской областей, в основном людей преклонного возраста, пенсионеров.

Обвиняемый легализовал деньги, оформляя фиктивные договоры займа на друзей и родственников, оплачивая ежемесячные лизинговые платежи на 15 автомобилей представительского класса, оплачивая по кредитам и приобретая другое имущества, пояснила прокуратура.

"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и "легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере", уточняется в сообщении.

Исковые требования потерпевших удовлетворены судом в полном объеме, приговор в законную силу не вступил.