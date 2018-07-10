Гендиректор белорусско-российского предприятия задержан за дачу взятки

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Гендиректор совместного белорусско-российского предприятия задержан за дачу взятки, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

"Следственным управлением УСК по Гомельской области продолжается расследование уголовного дела о получении взятки в размере одного миллиона рублей Российской Федерации заместителем директора и бывшим начальником отдела ОАО "Гомельский завод литья и нормалей", — говорится в сообщении ведомства.

По его информации, с поличным задержаны взяткополучатели и взяткодатель – генеральный директор совместного белорусско-российского предприятия, 54-летний гражданин Белоруссии.

"К указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу, им предъявлено обвинение. Обвиняемые дают признательные показания. В содеянном раскаиваются", — отметили в СК.

На прошлой неделе белорусские СМИ сообщили о задержании замдиректора Гомельского завода литья и нормалей, входящего в состав холдинга "Гомсельмаш". Отмечалось, что ему был передан в качестве взятки миллион российских рублей. При этом в СК фамилии подозреваемых не называли.

Некоторые белорусские СМИ со ссылкой на брянские издания сообщили, что в Минске задержан генеральный директор ЗАО СП "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев. Отмечалось, что Сулеев 30 июня отправился в Белоруссию с рабочей поездкой, а затем внезапно перестал выходить на связь. На предприятии "Брянсксельмаш" эту информацию не комментировали. От комментариев отказывались и правоохранительные органы Белоруссии.