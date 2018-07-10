Коллегия Мосгорсуда отклонила жалобу на продление ареста Захарченко

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Коллегия судей Мосгорсуда не нашла нарушений в очередном продлении срока ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.

Тридцатого мая Мосгорсуд продлил арест Захарченко на два месяца, до восьмого августа.

Перед началом судебного заседания полковник переговорил с адвокатом Александром Горбатенко — до этого защитник долгое время не мог посетить обвиняемого в СИЗО. Также адвокат добавил, что он и его подзащитный закончили знакомиться с материалами уголовного дела.

В ходе процесса Горбатенко отметил, что доводы следствия по первоначальному обвинению не нашли своего подтверждения. Таким образом, по словам адвоката, продление ареста стоит признать незаконным и отменить.

Захарченко в свою очередь заявил, что не собирается скрываться от следствия и суда. Он добавил, что материалы уголовного дела не доказывают его причастность к каким-либо преступлениям. В заключение обвиняемый попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Следователь и прокурор доводы апелляционной жалобы не поддержали.

Предварительное расследование по нескольким эпизодам дела полковника Захарченко завершено, в настоящее время он и его защита знакомятся с материалами по обвинению в превышении полномочий — по версии следствия, экс-полицейский предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках — и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток, 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин.

Как следует из его показаний, с которыми ознакомилось РИА Новости, Захарченко получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и "самовольном оставлении места службы" — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку в 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил тоже он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.