Экологи разбираются, как мазут попал в реку Белая в Башкирии

УФА, 10 июл – РИА Новости. Экологи ищут источник загрязнения реки Белой в Башкирии после сообщений местных жителей об обнаружении на воде масляных пятен, похожих на отходы переработки нефтепродуктов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства экологии региона Лилия Нуретдинова.

ГТРК "Башкортостан" ранее опубликовала видео, снятое жителем Белорецкого района, в котором мужчина рассказывает как рыбачил на реке Белая, и утром по воде потек мазут.

"Инцидент произошел вблизи села Ломовка Белорецкого района. На месте работают специалисты территориального комитета минэкологии. Масляные радужные пятна были на протяженности 2 километров. Взяты пробы воды, результаты анализа будут готовы в среду. Ведется поиск источника загрязнения", — пояснила собеседница.

По ее словам, чтобы не допустить распространения пятен, экологи ставят на реку специальные ловушки, которые собирают загрязнение. "Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет", — сообщила Нуретдинова.

Белая – самый крупный приток Камы и является самой длинной рекой в Башкирии. В водоеме водятся окунь, плотва, щука, сом, лещ, пескарь, встречаются форель, язь, хариус и жерех. На башкирском языке название реки звучит как Агидель.