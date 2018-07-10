Следствие по делу "Зимней вишни" заявило о давлении на потерпевших

КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин заявил, что на потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" оказывается давление со стороны коллег обвиняемого — начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина.

"Потерпевшим угрожают через соцсети, накануне у здания суда было порядка 20 мужчин, которые допускали личные оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. Это были коллеги Бурсина <…> Они фотографировали машины, на которых те приехали <…> На потерпевших оказывается давление, все данные — адреса и годы рождения — известны обвиняемому", — рассказал Габдулин на заседании Центрального районного суда Кемерово, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Бурсину.

На суде потерпевшие заявили, что опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье своих детей. Кроме того, пожарные, по словам истцов, угрожают фразами "сами будете тушить".

Бурсин отрицает причастность к угрозам или попытке подкупить. Представители потерпевших уточнили, что лично Бурсин не оказывал давления.

© РИА Новости / Ольга Климова Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Габдулин Рустам Рашитович и председатель Центрального районного суда Кемерово Инна Михайленко. 10 июля 2018 © РИА Новости / Ольга Климова Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Габдулин Рустам Рашитович и председатель Центрального районного суда Кемерово Инна Михайленко. 10 июля 2018

Главу службы пожаротушения обвиняют в халатности. По версии следствия, он не организовал "проведение разведки и управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона" на месте пожара в помещении ТЦ, из-за чего погибли люди.

Следствие ходатайствует об аресте Бурсина на два месяца — до 7 сентября.

Ранее фигурантами дела стали десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня. Все они арестованы.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.