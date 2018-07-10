МЧС направит еще 70 спасателей в Забайкалье из-за паводков

Спасатели МЧС во время операции по ликвидации последствий паводка. Архивное фото

Спасатели МЧС во время операции по ликвидации последствий паводка. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. МЧС направит еще 70 спасателей борьбы с паводками в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"МЧС продолжает наращивать группировку сил в Забайкальском крае, где из-за сложной паводковой обстановки действует режим чрезвычайной ситуации: 70 спасателей с плавсредствами и необходимым оборудованием 10 июля будут передислоцированы ведомственными самолетами из разных регионов Сибири", — сказал собеседник агентства.

Также из Красноярска в Забайкалье направлен второй вертолет Ми-8 для мониторинга, оперативного перемещения спасателей в зоне подтоплений и эвакуации жителей.

Еще около 300 спасателей находятся в резерве на случай, если ситуация ухудшится.

Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. Паводки разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение.

Ранее МЧС сообщало, что группировку ведомства в крае усилят более 100 спасателей. Также ведомство отмечало, что всего в ликвидации задействованы более 330 человек и 80 единиц техники. Первый вертолет Ми-8 МЧС России был передислоцирован в Забайкалье из Бурятии.