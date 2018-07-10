В Забайкалье эвакуировали три детских лагеря из-за паводков

ЧИТА, 10 июл — РИА Новости. Три детских лагеря в Забайкалье — два под Читой и один в Нерчинском районе — эвакуированы из-за сложной паводковой ситуации, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

"На данный момент в связи с угрозой затопления эвакуация детей прошла в двух учреждениях комитета спорта Читы – "Жемчужина" и "Багульник", также организован выезд детей из палаточного лагеря "Таёжный" в Нерчинском районе. (…) В некоторых учреждениях смены закончились либо перенесены на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

В случае эвакуации детей с территории лагеря в кратчайшие сроки проходит уведомление родителей. Эвакуация проходит как посредством организации вывоза автобусами, так и при участии самих родителей. Все лагеря, в которых сейчас проходят смены, обеспечены запасами еды и питьевой воды. Для контроля за ситуацией в лагерях организовано круглосуточное дежурство.

Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. В результате паводков разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. В Чите разрушен один автомобильный мост на федеральной трассе Чита — Хабаровск, организованы объезды. Въезд на опасные участки в других местах закрыты экипажами ГИБДД. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, глава региона пообещала материальную помощь всем пострадавшим.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из более сотни спасателей из Новосибирска и Красноярского края, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.