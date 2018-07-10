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Происшествия

Обвиняемый по делу "Зимней вишни" начальник пожарной службы не признал вину

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Пожар в торговом центре в Кемерово (1056)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово после пожара. Архивное фотоЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово после пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек, не признает вину, сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Рустам Габдулин на заседании Центрального районного суда Кемерово, где во вторник рассматривается вопрос об избрании Бурсину меры пресечения.

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве. 28 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После "Зимней вишни": включилась машина федерального возмездия

Начальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсин был задержан в субботу, 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, для ознакомления сторон с материалами дела.

"Бурсин, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, свою вину не признал. Между тем, его причастность к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей", — заявил Габдулин.

По данным следствия, которое ссылается на приобщенные к делу свидетельские показания, участники тушения пожара владели информацией о скоплении людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться с четвертого этажа.

"Бурсин не давал указаний по поиску людей в кинозалах…, не изучил на месте план тушения пожара и поэтажные копии планов здания, включая четвертый этаж, не дал указаний на использование техники, которая помогла бы в тушении", — добавил представитель СК и попросил суд арестовать фигуранта на два месяца — до 7 сентября. Судебное заседание продолжается.

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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По версии следствия, Бурсин нарушил закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара в помещении ТРЦ "Зимняя вишня". Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего в здании торгового центра погибли люди.

Как уточнили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Кузбассу, Бурсин служит в пожарной охране почти 25 лет и прошел путь от пожарного до начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы области. В интернете появилась петиция в его защиту, которую подписали уже почти 3 тысячи человек.

Ранее фигурантами уголовного дела о ЧП в "Зимней вишне" стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
costa.sinicin
Ему невозможно предъявить обвинение в гибели людей. Виновные хозяева , эксплуатировавшие здание с нарушениями. Косвенно виновны те , кто за деньги закрывал глаза на нарушения и прикрывал хозяев. Ведь причиной гибели было невозможность вывести на улицу народ с четвёртого этажа. А спасатели ввиду многочисленных нарушений должны были закрыть здание и прекратить его эксплуатацию , но ведь работала крыша!!!
08:52
10.07.2018
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Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
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Бельгия
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