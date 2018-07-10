Обвиняемый по делу "Зимней вишни" начальник пожарной службы не признал вину

КЕМЕРОВО, 10 июл — РИА Новости. Начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек, не признает вину, сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Рустам Габдулин на заседании Центрального районного суда Кемерово, где во вторник рассматривается вопрос об избрании Бурсину меры пресечения.

Начальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсин был задержан в субботу, 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, для ознакомления сторон с материалами дела.

"Бурсин, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, свою вину не признал. Между тем, его причастность к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей", — заявил Габдулин.

По данным следствия, которое ссылается на приобщенные к делу свидетельские показания, участники тушения пожара владели информацией о скоплении людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться с четвертого этажа.

"Бурсин не давал указаний по поиску людей в кинозалах…, не изучил на месте план тушения пожара и поэтажные копии планов здания, включая четвертый этаж, не дал указаний на использование техники, которая помогла бы в тушении", — добавил представитель СК и попросил суд арестовать фигуранта на два месяца — до 7 сентября. Судебное заседание продолжается.

По версии следствия, Бурсин нарушил закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара в помещении ТРЦ "Зимняя вишня". Также, как считает следствие, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, из-за чего в здании торгового центра погибли люди.

Как уточнили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Кузбассу, Бурсин служит в пожарной охране почти 25 лет и прошел путь от пожарного до начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы области. В интернете появилась петиция в его защиту, которую подписали уже почти 3 тысячи человек.

Ранее фигурантами уголовного дела о ЧП в "Зимней вишне" стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.