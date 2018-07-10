В Екатеринбурге локализовали пожар на складе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожар на складе с продовольственными и промышленными товарами в Екатеринбурге локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее МЧС информировало, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На одноэтажном складе находятся емкости с моторным маслом, что способствует интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению. Здание склада было полностью охвачено огнем, отмечали спасатели.

"Объявлена локализация пожара на складе по адресу: улица Совхозная, дом 20", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, пострадавших нет. На место пожара направлена мобильная лаборатория для замеров уровней вредных веществ в воздухе.