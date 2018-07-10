В Екатеринбурге площадь пожара на складе достигла 800 "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Екатеринбурге выросла с 400 до 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на 400 "квадратах", пожарные занимаются локализацией возгорания.

"В складе находятся емкости с моторным маслом. Большая горючая загрузка способствует интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению. Здание склада полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров", – говорится в сообщении спасательного ведомства.

Для безопасности личного состава пожар тушат снаружи здания с помощью пены, добавили в МЧС. Пожарные защищают от огня рядом стоящие производственные здания, находящиеся в 20 метрах от очага пожара.

На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.