Паводок в окрестностях Читы‍ подтопил села и дачные кооперативы

ЧИТА, 10 июл — РИА Новости. Десять дачных кооперативов подтоплены в Центральном и Железнодорожном районах Читы, эвакуированы около 600 человек, ещё около 300 выехали самостоятельно, сообщает пресс-служба мэрии.

"В Центральном районе города Читы подтоплены ДНТ Автомобилист, Лесная поляна, Мелиоратор, Садко, Светофор, поселок Заречный. В общей сложности 150 участков. Было эвакуировано 70 человек. В Железнодорожном районе это ДНТ Механизатор, Ремстрой, Биофабрика, Рассвет. Эвакуировано 500 человек, 300 граждан выехали самостоятельно", — говорится в сообщении.

Также, по данным мэрии, в зоне подтопления на данный момент находятся 28 домов на улице Пугачёва, 17 домов на 3-1 Шубзаводской, дома на улице Малой.

Пресс-служба губернатора со ссылкой на региональный департамент гражданской обороны и пожарной безопасности сообщила, что власти города открыли пять пунктов временного размещения в зданиях школ, жители подтопленных домов в городе от эвакуации отказались.

Также власти сообщили, что движение троллейбусов, маршруты которых проходят по зоне затопления, ограничено.

Восьмого июля реки в нескольких районах Забайкалья вышли из берегов. В результате паводков разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из более сотни спасателей из Новосибирска и Красноярского края, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.