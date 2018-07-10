ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Жители села Дружба в Приморье, эвакуированные из-за горевшего автомобиля с боеприпасами, вернулись в свои дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Ранее администрация сообщала, что в районе села загорелся автомобиль "Урал", по предварительной информации, груженый боеприпасами. На станцию Пржевальскую эвакуированы 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей. Военные и полиция выставили оцепление и обследовали территорию.

"Дорога через населенный пункт открыта для проезда накануне вечером, люди вернулись в свои дома", — рассказали в пресс-службе.