Фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" предъявят окончательное обвинение

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово заявил, что в ближайшее время семерым обвиняемым по этому делу будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о ЧП в "Зимней вишне" стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.

"Семерым фигурантам, Георгию Соболеву, Надежде Судденок, Юлии Богдановой, Игорю Полозиненко, Александру Никитину, Сергею Антюшину, Сергею Генину, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. После этого они смогут приступить к ознакомлению с делом", — рассказала Петренко.

Также на встрече Бастрыкин подчеркнул, что "сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону".

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.