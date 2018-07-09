Потерпевшие при ЧП в "Зимней вишне" ознакомятся с материалами дела в июле

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово заявил, что уже в этом месяце все потерпевшие смогут ознакомиться с материалами уголовного дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня председатель Следственного комитета Российской Федерации прибыл в Кемерово, где провел очередную встречу с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Александр Бастрыкин заверил собравшихся, что уже в этом месяце все 424 потерпевших приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела", — сказала Петренко, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Также Бастрыкин добавил, что в качестве свидетелей и потерпевших к настоящему моменту допрошено более тысячи человек, проведено свыше 320 различных экспертиз, большая часть из которых завершена, а также организовано более 150 обысков и выемок, изъято и осмотрено порядка 4,5 тысячи предметов и документов и установлены личности двоих последних зрителей кинозала, выживших при пожаре, – мужчины с дочерью, уточнила Петренко.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.