РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

ВС подтвердил незаконность дарения Тельманом Исмаиловым квартиры внуку

Сюжет:
Проблемы бизнеса Тельмана Исмаилова (58)
02700
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкТельман Исмаилов. Архивное фотоТельман Исмаилов. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Верховный суд (ВС) России согласился с выводами трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным дарение бывшим владельцем Черкизовского рынка, основателем группы АСТ бизнесменом Тельманом Исмаиловым пятикомнатной квартиры на Кутузовском проспекте Москвы своему несовершеннолетнему внуку.

Заполнение бланка документа
© Fotolia / tiero
В Москве выставили на торги бизнес-центр Тельмана Исмаилова
Как следует из опубликованного определения ВС РФ, суд отклонил кассационную жалобу родившегося во Франции внука Исмаилова — Тельмана 2005 года рождения — в лице его законного представителя (отца) Алекпера Тельман оглы Исмаилова, в которой они просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Разрешая спор, суды… исходили из того, что оспариваемая сделка опосредовала отчуждение должником квартиры в пользу своего внука в преддверии банкротства, то есть сделка была направлена на вывод имущества от обращения взыскания кредиторами… Доводы заявителя кассационной жалобы направлены на переоценку представленных доказательств, выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании", — говорится в определении ВС РФ.

Арбитраж Московской области в сентябре 2017 года по требованию финансового управляющего объявленного банкротом Исмаилова Валерия Кубелуна признал недействительными сделки дарения двух смежных квартир — пяти- и шестикомнатной — общей площадью 292 квадратных метра внуку и обязал Тельмана Исмаилова-младшего вернуть жилье в конкурсную массу деда.

Президент группы АСТ Тельман Исмаилов. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Тельману Исмаилову предъявили обвинения в убийстве
Как установил суд, квартиры принадлежали Исмаилову-старшему с 1998 года, в августе 2013 года он подарил их внуку. Суд отметил, что на момент совершения сделок дарения обязательства Исмаилова по выданным им поручительствам составляли около 734 миллионов долларов, а собственные заемные и кредитные обязательства — еще более 102 миллионов долларов.

В то же время, указал суд, общая стоимость имущества Исмаилова "при самой позитивной оценке" не превышала 696 миллионов рублей, что свидетельствовало о наличии у него признаков неплатежеспособности.

Суд пришел к выводу, что отчуждение должником ликвидного имущества своим родственникам при наличии существенной задолженности по обязательствам было направлено на сокрытие этого имущества от кредиторов, что является злоупотреблением правом. При этом арбитраж отклонил довод должника о том, что квартиры являются единственным жильем внука Исмаилова. Суд выяснил, что у его отца Алекпера Исмаилова есть в собственности квартира на улице Русаковской.

Предприниматель Тельман Исмаилов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Адвокат: Исмаилова лишили возможности приехать в РФ
В определениях суда также отмечается, что в период с апреля 2014 года по октябрь 2016 года Алекпером Исмаиловым были отчуждены третьим лицам два жилых дома и квартира в Подмосковье и еще одна шестикомнатная квартира в том же доме на Кутузовском проспекте, а самим Тельманом Исмаиловым-старшим в преддверии банкротства — два жилых дома в Подмосковье.

Подмосковный арбитраж в марте 2017 года признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ. В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по делу об организации двух убийств, он объявлен в международный розыск.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена