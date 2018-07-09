Комиссия начала работу на Иркутском авиазаводе, где произошел пожар

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Комиссия, призванная установить причины пожара в анодно-малярном цехе Иркутского авиазавода, приступила к работе, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".
"Согласно предварительной информации, возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей. Работники цеха были оповещены о возгорании системой пожарной сигнализации. Все 12 ворот и дверей цеха были открыты для быстрой эвакуации", — говорится в сообщении.
К тушению пожара изначально приступили два штатных подразделения пожаротушения Иркутского авиазавода, к которым присоединились силы МЧС РФ.
Отмечается, что "на заводе приступила к работе комиссия, которая установит причины возгорания".