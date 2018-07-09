Суд арестовал подозреваемых в краже вещей журналиста Би-би-си в Москве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Таганский суд Москвы санкционировал арест двух подозреваемых в краже вещей у английского корреспондента Би-Би-Си в московском "такси", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"По ходатайству следствия суд избрал в отношении Лендруша Седракяна и Арамаиса Бадаляна меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Срок ареста установлен до 7 сентября.

Об аресте подозреваемых также сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "В рамках производства по уголовному делу по ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщила Волк. По ее словам, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что британца обокрали в московском "такси", угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело о краже. Позже полицейские установили автомобиль и задержали подозреваемых. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист Би-Би-Си, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.

По данным полиции, двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля.