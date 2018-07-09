В центре Москвы мужчину убили ударом ноги в голову

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В центре Москвы произошла массовая драка, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел около одного из кафе на Тверской-Ямской улице.

На опубликованных кадрах видно, как в ходе потасовки один из мужчин упал на землю. В этот момент другой участник драки ударил его ногой в голову, после чего тот потерял сознание.

По информации СК, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.