Охранник рассказал, зачем украл из "Альфа-банка" десять миллионов рублей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Охранник, укравший из "Альфа-банка" на северо-востоке Москвы 10 миллионов рублей, планировал потратить деньги на погашение своих долгов по кредитам и микрозаймам, следует из оперативного видео допроса подозреваемого, опубликованного на сайте МВД РФ.

"Причиной совершения преступления стало трудное финансовое положение, деньги намеревался потратить на погашение кредитов и микрозаймов", — сказал подозреваемый.

Он добавил, что вину полностью признает и сожалеет о содеянном. По словам подозреваемого, он действовал один.

По данным полиции, в помещении одного из банков работник частной охранной организации открыто похитил из кассы банка деньги и скрылся. При себе он имел служебное оружие, которое в этот же день было обнаружено и изъято в одном из продуктовых магазинов на Варшавском шоссе.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что полиция задержала инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Мужчина был задержан в Домодедово Московской области, где он и проживает. При обыске у него изъято 9 миллионов 300 тысяч рублей, остальными деньгами он распорядился по своему усмотрению

Как уточнили в "Альфа-банке", подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк. "Альфа-банк" проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.