Жительница Ярославля инсценировала ограбление банка, сообщил источник

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Работница банка в Ярославле и ее знакомый задержаны по подозрению в том, что инсценировали ограбление банка более чем на миллион рублей, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"Нападение на банк произошло 5 июля. Судя по камерам видеонаблюдения, в помещение банка вошел мужчина и, угрожая сотруднице, заставил ее открыть сейф и передать ему деньги", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что налетчику удалось уйти с суммой более чем миллион рублей. Однако вскоре следователи выяснили, что ограбление было инсценировано.

"Организатором выступила сама сотрудница банка, а в роли так называемого грабителя выступил ее знакомый. Сейчас они оба задержаны", — отметил источник.

В УМВД по региону не дают официальных комментариев по поводу случившегося, однако подтверждают, что инцидент в банке был и ведется следствие.