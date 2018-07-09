Мосгорсуд проверит арест сбившего пешеходов экс-сотрудника "Синергии"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мосгорсуд 19 июля проверит законность ареста бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.
По решению суда Исаханов останется под арестом до 20 августа.
По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим". Потерпевшие настаивали на заключении под стражу.
В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.
По делу назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.
Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.