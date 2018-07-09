СК начал проверку после гибели крановщицы на уральском заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области проводят проверку по факту гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов, сообщил РИА Новости старший помощник главы регионального управления СК РФ Александр Шульга.

ЧП произошло из-за взрыва при соприкосновении расплавленного металла и ковша с водой, пишет местная газета "Глобус". По данным СМИ, раскаленный металл попал в кабину крановщицы, женщина скончалась на месте.

"По факту инцидента проводится доследственная проверка, следователи СКР разбираются в произошедшем", – сказал собеседник агентства.