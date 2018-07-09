Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за сообщений о холере

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за сообщений о холере и возможном риске завоза инфекционных заболеваний, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о неблагополучной ситуации по холере в украинском Мариуполе.

"По состоянию на 9 июля текущего года эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, число заболевших с клиникой острых кишечных инфекций не превышает среднемноголетних показателей", — заявили в ведомстве, уточнив, что, по данным проводимого мониторинга, угрозы для распространения инфекций на территории Ростовской области отсутствуют.

При этом в ведомстве рассказали, что "в целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска с Украиной через государственную границу Российской Федерации".

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора. "Запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения направлен", — добавили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор сообщает, что мониторинг за состоянием заболеваемости острыми кишечными инфекциями и наличием возбудителя холеры в окружающей среде проводится на системной основе начиная с первых чисел мая в еженедельном режиме каждый год. В текущем году еженедельный мониторинг начат с 3 мая. По состоянию на 9 июля проведено 3256 исследований на холеру, отобранных во всех поверхностных водоемах области, в том числе в Азовском море. В соответствии с действующими нормативными документами все больные острыми кишечными инфекциями обследуются на холеру.

"Положительных находок ни в окружающей среде, ни в материале от больных по состоянию на 9 июля текущего года не выявлено", — заявили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что с момента появления публикаций в СМИ о неблагополучии по холере на Украине, приняты меры по усилению мониторинга путем увеличения кратности отбора проб окружающей среды в два раза, а также путем увеличения числа точек отбора проб воды, в том числе на приграничной с Украиной территории. Для проведения углубленных лабораторных исследований используется база Ростовского противочумного института.

"Официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны официальных представителей Украины в адрес Роспотребнадзора не поступало", — добавили в ведомстве.