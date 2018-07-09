Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за сообщений о холере

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за сообщений о холере и возможном риске завоза инфекционных заболеваний, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По состоянию на 9 июля текущего года эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, число заболевших с клиникой острых кишечных инфекций не превышает среднемноголетних показателей", — заявили в ведомстве, уточнив, что, по данным проводимого мониторинга, угрозы для распространения инфекций на территории Ростовской области отсутствуют.
При этом в ведомстве рассказали, что "в целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска с Украиной через государственную границу Российской Федерации".
Также Роспотребнадзор сообщает, что мониторинг за состоянием заболеваемости острыми кишечными инфекциями и наличием возбудителя холеры в окружающей среде проводится на системной основе начиная с первых чисел мая в еженедельном режиме каждый год. В текущем году еженедельный мониторинг начат с 3 мая. По состоянию на 9 июля проведено 3256 исследований на холеру, отобранных во всех поверхностных водоемах области, в том числе в Азовском море. В соответствии с действующими нормативными документами все больные острыми кишечными инфекциями обследуются на холеру.
"Положительных находок ни в окружающей среде, ни в материале от больных по состоянию на 9 июля текущего года не выявлено", — заявили в ведомстве.
"Официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны официальных представителей Украины в адрес Роспотребнадзора не поступало", — добавили в ведомстве.