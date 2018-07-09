В Пензе подросток погиб, пытаясь снять грозу на камеру мобильного телефона

САРАТОВ, 9 июл — РИА Новости. Подросток в ЗАТО город Заречный Пензенской области в воскресенье погиб при попытке снять грозу на камеру мобильного телефона, сообщил в понедельник министр образования региона Александр Воронков.

"Трагедия произошла в Пензенской области с участием несовершеннолетнего. В воскресенье во время попытки снять грозу с помощью сотового телефона разбился 17-летний подросток из Заречного", — цитирует Воронкова пресс-служба областного правительства.

Министр призвал подростков быть осторожными и не совершать поступков, которые могут привести к травмам или гибели. "Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь "зацепером" на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных для этого местах. Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках", — заявил он.

Воронков также обратился к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми.

Как пишет портал "Заречье сегодня" со ссылкой на городское управление гражданской защиты, 17-летний подросток в Заречном в воскресенье около 15.00 мск упал на козырек подъезда с высоты седьмого этажа дома, где он проживал, после этого его доставили в реанимацию областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени, где он скончался.