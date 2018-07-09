Суд отменил ограничение экс-директора "Седьмой студии" в сроках чтения дела

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отменил ограничение экс-директора "Седьмой Студии" Юрия Итина в сроках ознакомления с делом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы об ограничении Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля отменить, направить материалы на новое рассмотрение в районный суд", — сказала судья.

Ранее в понедельник Мосгорсуд отменил постановление об ограничении в сроке ознакомления с делом режиссера Кирилла Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

Басманный суд Москвы по запросу следствия ограничил до 19 июля срок чтения материалов дела всем обвиняемым — Серебренникову, Апфельбаум, Итину и бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.