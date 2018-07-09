В Удмуртии четверых детей госпитализировали после отравления в лагере

УФА, 9 июл — РИА Новости. Врачи госпитализировали четверых детей после массового отравления в детском лагере "Волна" в Удмуртии, у одного ребенка подтверждена норовирусная инфекция, сообщили РИА Новости в республиканском минздраве.

В детском оздоровительном лагере "Волна" в Удмуртии вечером 7 июля 20 детей почувствовали себя плохо, двое из них были доставлены в больницу, сообщало СУСК РФ по республике. После случившегося Роспотребнадзор закрыл работу лагеря на время проверки, а 130 отдыхавших там детей отправились по домам. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Кроме того, отстранены от работы шесть сотрудников пищеблока лагеря.

"На сегодняшний день в больницу госпитализированы четыре ребенка, у одного из них подтверждена норовирусная инфекция", — сообщили в минздраве агентству.

В ведомстве пояснили, что детей, которых отправили по домам, осматривают участковые педиатры, выясняют, нет ли у них признаков отравления.