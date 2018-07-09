Мосгорсуд признал арест полковника МВД Дагестана по делу о взятке законным

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о "покупке" высокого поста в полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Пресненского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судья Анастасия Рыжова.

Адвокат Аида Касимова попросила суд отменить постановление Пресненского суда и избрать Хизриеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, она пояснила, что Хизриев имеет проблемы со здоровьем, в том числе с шейными позвонками, поэтому ему необходимы специализированные условия содержания.

Седьмого июня Пресненский суд Москвы заключил под стражу Хизриева, избрав ему меру пресечения до пятого августа. Обвиняемый заявил, что его "красиво подставили".

Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, по делу, помимо Хизриева, которому предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), проходят пять его предполагаемых сообщников из гражданских. В зависимости от роли они подозреваются в подкупе должностного лица и посредничестве. По данным СК, начальник собственной безопасности МВД по Дагестану обвиняется в передаче взятки в размере двух миллионов долларов США. Деньги были предназначены для содействия в назначении Хизриева "на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов Российской Федерации". Всего предполагалось передать 6 миллионов долларов.