В Приморье загорелась машина с боеприпасами

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели в Приморье потушили автомобиль "Урал", по предварительной информации, груженый боеприпасами, сообщает пресс-служба администрации края.

"Приморские спасатели ликвидировали пожар в районе села Дружба Пограничного района. Аварийная ситуация произошла с автомобилем "Урал", по предварительной информации, груженым боеприпасами", — говорится в сообщении.

По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, автомобиль горел в 50 километрах от поселка Пограничный в районе села Дружба. Возгорание ликвидировали в 14.53 по местному времени (7.53 мск).

"В настоящее время на месте происшествия находится командование Пятой армии, начальник Главного Управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев, глава Пограничного района", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших нет, 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей эвакуированы на станцию Пржевальскую. Военные и полиция выставили оцепление и обследуют территорию, после будет принято решение об открытии проезда и возвращении жителей в дома.