В Забайкалье усилят группировку МЧС из-за паводка

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Группировка МЧС будет усилена более 100 спасателями в Забайкалье, где наблюдается сложная паводковая ситуация, сообщила РИА Новости пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Ранее пресс-служба сообщила, что региональный центр собирается усилить группировку спасателей в Забайкалье для ликвидации последствий паводка.

"В Читу самолетом Ан-74 из Красноярска уже доставлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 20 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда. В течение 9 июля самолетом Ил-76 дополнительно будут переброшены 80 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели оснащены плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами и световыми башнями для проведения необходимых работ в темное время суток. У них также есть беспилотники для мониторинга паводковой обстановки, средства связи и другое необходимое оборудование. МЧС передислоцировало из Бурятии в Забайкалье вертолет Ми-8, который доставит специалистов и грузы.

"Силы спасателей окажут помощь в эвакуации населения, спасении от воды имущества и домашнего скота, доставке населению продуктов питания и медикаментов, других работах, направленных на предотвращение несчастных случаев, а также проведут неотложные восстановительные работы на территориях, пострадавших от воды", — сказал собеседник агентства.

По оперативным данным, в четырех населенных пунктах Забайкальского края остаются подтопленными 149 домов. Заблаговременно эвакуированы более 400 человек, 137 из которых размещены в пунктах временного размещения, остальные — по родственникам и знакомым. Всего подготовлено одиннадцать пунктов временного размещения при необходимости дальнейшего отселения людей.

По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъем уровня воды. Группировка МЧС России будет находиться на территории региона до полной стабилизации гидрологической обстановки.