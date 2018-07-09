В России лесные пожары охватили 61,8 тысячи гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Свыше 30 лесных пожаров за сутки ликвидировали в регионах России, продолжается тушение очагов на площади в 61,8 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 8 июля, в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 33 лесных пожара на площади 7 153 гектара. На 00.00 мск 9 июля на территории Российской Федерации действовал 51 лесной пожар на площади 61 879 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

В их числе четыре пожара в Иркутской области, девять – на Колыме, 18 – в Якутии, 16 – в Красноярском крае, три в Республике Тыва, один в Хабаровском крае.

Кроме того, на труднодоступных, удаленных, ненаселенных землях лесного фонда находится под постоянным наблюдением 231 лесной пожар. Их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Режим ЧС введен на всей территории республик Тыва, Саха (Якутия), Красноярского края, в одном районе Иркутской области. В 46 субъектах Российской Федерации действует особый противопожарный режим.