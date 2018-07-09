На Забайкалье, пострадавшее от паводков, идет циклон из Монголии

ЧИТА, 9 июл — РИА Новости. Ситуация в Забайкалье, где из-за паводков введен режим ЧС, может усугубиться циклоном, который идёт на регион из Монголии, сообщает пресс-служба губернатора.

"Прогноз неблагоприятный. 9, 10 июля ожидается небольшая передышка, невысокий уровень осадков, тогда как 11, 12 июля – шторм. В ближайшие трое суток подъем воды в реках продолжится. Так, в Шилке вода поднимется на 133 сантиметра, в реке Чита около города подъем воды приблизится к 300 сантиметрам и выше, в реке Каренга – порядка 137 сантиметров", — привели в пресс-службе слова начальника Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольги Ляшко.

Река Кия в Шилкинском районе Забайкальского края днём 8 июля вышла из берегов, в районе разрушены автомобильные и железнодорожный мост, в зоне затопления, по оценкам МЧС и властей, от 135 до 560 домов. В пригороде затоплены дачные кооперативы. Всего в регионе подтоплены населённые пункты в четырёх районах: Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском. В зону подтопления стягиваются силы регионального управления МЧС, Забайкалпожспаса, МВД.

В регионе 9 июля введён режим ЧС, сибирским региональным центром МЧС России было принято решение направить в Забайкалье 100 спасателей из Красноярского края и Новосибирской области.