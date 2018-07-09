В ДТП в Крыму погибли три человека, в том числе ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе девятилетий ребенок, погибли в результате ДТП с участием пяти легковых автомобилей и мотоцикла в Крыму вечером в воскресенье, трое человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по республике Крым.

Ранее ведомство сообщало о госпитализации пострадавших в ДТП, при этом не уточняя их числа.

По данным МЧС, сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей и мотоцикла на 634 км трассы Симферополь-Харьков возле села Новоандреевка (Симферопольский район) поступило в воскресенье вечером.

"В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка погибли. Трое пострадавших доставлены в 6 городскую больницу города Симферополя", — сообщили в МВД.

На месте происшествия работали службы экстренного реагирования, в том числе 31 пожарно-спасательная часть и оперативная группа 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. Всего по данным МЧС в ликвидации последствий ДТП задействованы 24 человека и 9 единиц техники в том числе от МЧС 9 человек личного состава и 3 единицы техники.