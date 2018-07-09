В Крыму столкнулись пять легковушек и мотоцикл

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ДТП с участием пяти легковых автомобилей и мотоцикла в Крыму произошла вечером в воскресенье, пострадавшие госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.

По данным МЧС, сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей и мотоцикла на 634 км трассы Симферополь-Харьков возле села Новоандреевка (Симферопольский район) поступило 08 июля в 21.25.

"Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей и мотоцикла … доставлены в 6 городскую больницу города Симферополя", — сообщили в ведомстве, при этом не уточнив число госпитализированных.

На месте происшествия работали службы экстренного реагирования, в том числе 31 пожарно-спасательная часть и оперативная группа 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. Всего по данным МЧС в ликвидации последствий ДТП задействованы 24 человека и 9 единиц техники в том числе от МЧС 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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