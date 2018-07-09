В ЯНАО уволили работников "скорой", отказавшихся госпитализировать ветерана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл — РИА Новости. Двое фельдшеров скорой помощи в Ямало-Ненецком автономном округе лишились работы после того, как долгое время отказывались везти 92-летнего ветерана в больницу, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства ЯНАО.

Окружное отделение КПРФ в начале июля опубликовало на своем сайте историю 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, которому бригада скорой помощи в течение трех часов отказывала в госпитализации, несмотря на решение лечащего врача о необходимости везти мужчину в реанимацию. Как подчеркивалось в публикации, медики объясняли свое нежелание тем, что им не нужно "ЧП, что больной умер у них в машине".

"Проверка департамента (здравоохранения) и станции скорой медицинской помощи по этому случаю окончена. По результатам проверки и департамента, и службы скорой помощи единогласно принято решение, что в этой ситуации сотрудники должны были госпитализировать пациента. То есть, в действиях врачей были нарушения. С 5 июля с двумя фельдшерами бригады прекращены трудовые отношения", — рассказали в пресс-службе со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Собеседник агентства также уточнил, что во поводу старшего врача, которая долго согласовывала вопрос госпитализации ветерана, будет проводиться служебная проверка.

Ранее сообщалось, что проверку по данному факту проводят также окружная прокуратура и следственное управление СК РФ по Ямалу.