КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Более ста специалистов из Красноярска и Новосибирска помогут бороться с паводком в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

По информации ведомства, в Читу самолётом Ан-74 из Красноярска уже доставлена аэромобильная группировка из 20 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда. В течение дня самолётом Ил-76 дополнительно будут переброшены 80 специалистов Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирска. Спасатели оснащены плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами и световыми башнями для проведения работ в тёмное время суток, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи. Из Бурятии в Забайкалье передислоцирован вертолёт Ми-8 МЧС России.

"Руководство Сибирского регионального центра МЧС России приняло решение направить силы профессиональных спасателей в Забайкальский край, где в результате выпадения обильных осадков и резкого подъёма уровня воды в реках наблюдается сложная паводковая ситуация. Более 100 специалистов из Красноярска и Новосибирской области будут оказывать всю необходимую помощь местным властям и жителям пострадавшего региона", — говорится в сообщении.

Река Кия в Шилкинском районе Забайкальского края днём 8 июля вышла из берегов, в районе разрушены автомобильные и железнодорожный мост, в зоне затопления, по оценкам МЧС и властей, от 135 до 560 домов. Всего в регионе подтоплены населённые пункты в четырёх районах: Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным СРЦ МЧС, эвакуированы более 400 человек, 137 из которых размещены в пунктах временного размещения, остальные — по родственникам и знакомым. Всего подготовлено 11 пунктов временного размещения при необходимости дальнейшего отселения людей. По мнению гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъём уровня воды.