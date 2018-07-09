В Забайкалье объявили режим ЧС из-за паводков

ЧИТА, 9 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Забайкальском крае в связи с неблагоприятными погодными условиями и паводками, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Река Кия в Шилкинском районе Забайкальского края днём 8 июля вышла из берегов, в районе разрушены автомобильные и железнодорожный мост, в зоне затопления, по оценкам МЧС и властей, которые расходятся — от 135 до 560 домов. Всего в регионе подтоплены населённые пункты в четырёх районах: Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском. В зону подтопления стягиваются силы регионального управления МЧС, Забайкалпожспаса, МВД.

"Решение принято сегодня на экстренном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям", — уточнил собеседник агентства.

23 июня на территории Забайкалья был снят режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров.