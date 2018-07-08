В Волгоградской области загорелось административное здание на стадионе

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Пожар в трехэтажном административном здании на стадионе в городе Волжский Волгоградской области локализован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Пожарные расчеты ликвидируют горение в трехэтажном здании. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, никого не эвакуировали. В 17.52 пожар локализован", — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Площадь возгорания собеседник агентства не уточнил.
Как рассказали РИА Новости в администрации Волжского, в административном здании городского стадиона в летние каникулы никаких занятий не велось, поэтому в помещении не было никого кроме сторожа.
"Пожарных вызвал сторож. В административном помещении расположены душевые, спортзал, тренерские комнаты. На данный момент у здания рухнула крыша", — отметили РИА Новости в администрации города.