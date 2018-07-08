Красноярские спасатели усилят МЧС в Забайкалье в связи с паводком

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. МЧС усилит группировку спасателей в Забайкалье для ликвидации последствий паводка, который произошел из-за продолжительных дождей, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС.

Река Кия в Шилкинском районе Забайкальского края днём 8 июля вышла из берегов, в районе разрушены автомобильные и железнодорожный мост, нарушена связь и энергоснабжение, в зоне затопления оказались сотни домов, около 2 тысяч жителей.

"Группировка МЧС по ликвидации последствий паводка будет увеличена. В ближайшее время из Красноярска в Забайкалье самолетом Ан-74 будут доставлены спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент в Забайкалье подтоплены шесть населенных пунктов в трех районах края, в зону подтопления попали более 180 жилых домов и свыше 600 придворовых территорий. В трех районах введен режим ЧС, для пострадавших от паводка жителей развернуты четыре пункта временного размещения, отметил представитель Сибирского регионального центра МЧС.