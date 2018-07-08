Пассажира рейса Москва — Екатеринбург привлекли к ответственности за дебош

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полицейские привлекли пассажира рейса Москва — Екатеринбург к административной ответственности за нецензурную брань на борту самолета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 8 июля в дежурную часть в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва (Домодедово) — Екатеринбург требуется наряд полиции.

"К приземлившемуся в аэропорту Кольцово самолету прибыли сотрудники транспортной полиции. Они доставили в дежурную часть одного из пассажиров эконом-класса, который во время перелета вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье… "мелкое хулиганство", — сказала Волк.