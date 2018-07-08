МЧС сообщило о подтоплении 135 домов в Забайкалье

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка. Архивное фото

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. МЧС сообщило, что 135 домов подтоплены в городе Шилка Забайкальского края из-за паводка после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель МЧС по краю.

Река Кия днём в воскресенье вышла из берегов из-за паводка. Власти города Шилка информировали, что в зоне затопления оказались 560 домов, в которых живут примерно 2 тысячи жителей.

"Из-за обильных осадков произошел резкий подъём уровня реки Кия, в результате чего подтопленными оказались 135 жилых домов в городе Шилка", — сказал собеседник агентства.

По его информации, власти города при оценке масштаба учли не только жилые дома, но и подворья.

Для ликвидации последствий подтопления в Шилке задействовано 138 человек, 25 единиц техники, 18 плавсредств.