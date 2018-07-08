МЧС сообщило о подтоплении 135 домов в Забайкалье

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. МЧС сообщило, что 135 домов подтоплены в городе Шилка Забайкальского края из-за паводка после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель МЧС по краю.
"Из-за обильных осадков произошел резкий подъём уровня реки Кия, в результате чего подтопленными оказались 135 жилых домов в городе Шилка", — сказал собеседник агентства.
По его информации, власти города при оценке масштаба учли не только жилые дома, но и подворья.
Для ликвидации последствий подтопления в Шилке задействовано 138 человек, 25 единиц техники, 18 плавсредств.