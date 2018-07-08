В Забайкалье после паводка начали восстанавливать связь и энергоснабжение

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Аварийные бригады занялись восстановлением связи и энергоснабжения, нарушенных из-за паводка в ряде поселков Забайкальского края, сообщает пресс-служба губернатора.

Река Кия в Шилкинском районе Забайкальского края днём 8 июля вышла из берегов, в районе разрушены автомобильные и железнодорожный мост, в зоне затопления 560 домов, около 2 тысяч жителей. Всего в регионе подтоплены населенные пункты в четырёх районах: Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском.

"Из-за погодных условий мы пока не можем поднять в воздух вертолеты, как только появится возможность, техника будет задействована. Уже развернута работа аварийных бригад по восстановлению связи и электроснабжения. Людей в подтопленных населенных пунктах эвакуируют, во временных пунктах организованы условия для нормальной жизнедеятельности. Ситуация контролируется", — приводят власти региона слова первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова.

По данным властей, повреждены четыре моста, местами — дорожное полотно, нарушена связь. В зону подтопления стягиваются силы регионального управления МЧС, Забайкалпожспаса, МВД.

Погибших и пострадавших нет. Первый зампред Александр Кулаков и руководитель краевого департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Фёдор Кургузкин работают в Шилкинском районе.

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