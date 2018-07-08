В Забайкалье после паводка начали восстанавливать связь и энергоснабжение

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Аварийные бригады занялись восстановлением связи и энергоснабжения, нарушенных из-за паводка в ряде поселков Забайкальского края, сообщает пресс-служба губернатора.
"Из-за погодных условий мы пока не можем поднять в воздух вертолеты, как только появится возможность, техника будет задействована. Уже развернута работа аварийных бригад по восстановлению связи и электроснабжения. Людей в подтопленных населенных пунктах эвакуируют, во временных пунктах организованы условия для нормальной жизнедеятельности. Ситуация контролируется", — приводят власти региона слова первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова.
Погибших и пострадавших нет. Первый зампред Александр Кулаков и руководитель краевого департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Фёдор Кургузкин работают в Шилкинском районе.